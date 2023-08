Vasto, morto Elio Bitritto: è stato professore, geologo e scrittore. Cultura in lutto

Ha suscitato un grande cordoglio nel panorama culturale vastese la scomparsa del professor Elio Bitritto, 82 enne, molto noto e stimato a Vasto. Il professore si è spento domenica 27 agosto intorno alle 23, dopo aver combattuto contro un brutto male. Docente all'Istituto industriale e al Liceo scientifico tecnologico Mattei di Vasto, ma anche geologo, scrittore, giornalista per passione e impegnato attivamente nel sociale, il professor Bitritto, tra le tante attività a cui si dedicava, è stato presidente del Lions club Vasto Adriatica Vittoria Colonna nell'anno sociale 2020-2021.

Ma il professore ha avuto anche il merito di essere stato presidente dell'associazione culturale San Michele dalla nascita al 2022 e di aver fondato il Premio San Michele, organizzato a Vasto nel periodo delle festività patronali, nato nel 1997 per onorare i vastesi che si sono distinti nel campo della cultura, della scienza, della finanza, dell'imprenditoria e del mondo del volontariato. Un riconoscimento che si è fatto così strada nella cultura e nella tradizione vastese da essere stato d'ispirazione anche per l'istituzione del Premio San Vitale di San Salvo.

E proprio l'associazione culturale San Michele «annuncia la scomparsa del suo fondatore e presidente, Elio Bitritto, a cui si deve la creazione del Premio San Michele, momento celebrativo del genio vastese nel mondo.

Uomo di rara sensibilità culturale, educatore, geologo, giornalista, sociale, lascia una traccia indelebile nella vita la nostra Vasto. Ei fu di certo è stato». Anche l'Ordine forense ha voluto esprimere la sua vicinanza ai cari del professor Bitritto: «G li avvocati del Foro di Vasto partecipano al lutto che ha colpito il collega avvocato Francesco Bitritto, e la sua famiglia, per la perdita del caro padre».

Il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa del professore in un messaggio in cui si legge: «Uomo esemplare, molto impegnato nel sociale, profondamente legato alla famiglia. Alla moglie e ai figli le più sentite condoglianze». Il professore lascia la moglie Maria Pia e i figli Ettore e Francesco, le nuore Ayumi e Chiara, i nipoti Joel, Alan e Swami, i fratelli Bruno e Piero e la sorella Miriam. I parenti, gli amici e le tantissime persone che lo stimavano potranno salutare il professor Elio Bitritto questo pomeriggio, durante le esequie che verranno celebrate alle ore 15,30 nella cattedrale di San Giuseppe a Vasto.