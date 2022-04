Fiamme nel campo scuola di Teramo, I vigili del fuoco del Comando nella mattina sono intervenuti per spegnere un incendio di residui della combustione di materiale cippato utilizzato per alimentare il cogeneratore installato presso il Campo Scuola di Teramo. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio con gli idranti in dotazione e hanno allontanato il materiale combustibile non ancora raggiunto dalle fiamme, eliminando ogni pericolo per l'impianto ed evitando la propagazione alla vicina siepe.