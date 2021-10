H-Open week-end all'Aquila, servizi gratuiti dedicati alla salute mentale

Sabato 9 Ottobre 2021, 22:03

L’AQUILA In occasione della “Giornata Mondiale della Salute Mentale” Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha organizzato dall’8 al 10 ottobre l’(H)-Open Weekend coinvolgendo gli ospedali del network “Bollini Rosa” del territorio nazionale e i presidi dedicati alla salute mentale.

«La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila - si legge in una nota- con l’Uosd Trattamenti Riabilitativi Interventi Precoci in salute mentale a Direzione universitaria, Trip Du, dell’Aquila (direttrice prof.ssa Rita Roncone) partecipa a questa inziativa con “La Bottega Rosa... Ricomincio da me” per lo screening dei disturbi emotivi, attraverso una postazione operativa dall’8 al 10 ottobre 2021, Centro città - porticato limitrofo a piazza Duomo, lungo corso Vittorio Emanuele - L'Aquila. Oltre 2 persone su 10 in Italia presentano un disturbo mentale grave o lieve/moderato».

Obiettivo dell'iniziativa, giunta all'ottava edizione è quella di sensibilizzare la popolazione su quanto sia importante la diagnosi precoce favorendo l'accesso alle cure.

Durante l'H-Open weekend, sono previsti servizi gratuiti dedicati alla salute mentale, nello specifico, come indicato nell'opuscolo informativo, attraverso: «Visite psichiatriche, colloqui psicologi, sportelli di ascolto somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell'umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare».

Coinvolti nell'iniziativa anche docenti e personale universitario del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente e gli studenti tirocinanti del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, oltre all’Associazione Smile Rocco Pollice Onlus (presidentessa dr.ssa Valeria Bianchini) e la Commissione Pari Opportunità del Rotary Club L’Aquila (presidentessa prof.ssa Ada D'Alessandro), con una postazione già operativa dall'8 ottobre, sotto i portici limitrofi al Duomo.

Per conoscere i servizi offerti consultare il sito: https://www.bollinirosa.it e cliccare sul banner "Consulta i servizi offerti".

Sabrina Giangrande