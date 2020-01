Guida senza patente l'auto del padre e finisce contro un portone. La vettura si incendia, lui all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 4 di ieri a Pescara un 19enne, E.V., senza patente, mentre stava percorrendo con l'auto del padre via Conte di Ruvo, all'altezza del civico 133 ha sbandato ed è finito contro un portone. Subito dopo l'impatto, la vettura ha preso fuoco. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri della sezione radiomobile per i rilievi. Solo qualche contusione per il ragazzo, sottoposto ai vari esami per verificare se avesse assunto alcol o droghe. Nel primo pomeriggio di ieri, paura a Montesilvano in via L'Aquila per un'auto che ha preso fuoco proprio sotto ad una palazzina. Si sono vissuti momenti di panico in quanto la vettura era a Gpl. Per fortuna, in pochi muniti, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza l'area. Più attenzione e maggiori controlli sollecita ora il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli, il quale preannuncia che domani stesso scriverà all'assessore alla Manutenzione Stradale e al comandante della municipale per chiedere che in particolare nella zona dei Colli, via Di Sotto in primis, vengano effettuati lavori al manto stradale e più controlli soprattutto nel weekend.