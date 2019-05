La Polizia ferma guardia giurata in servizio ubriaca, era armata di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intorno alle ore 2 di ieri la Polstrada di Chieti ha intimato l’alt ad un’autovettura in servizio di vigilanza privata condotto da una guardia giurata. Il conducente è stato sottoposto alla prova dell’etilometro, ed ecco la sorpresa: risultava un tasso alcolico 3 volte superiore al limite, parti a 1.70 g/l, nonostante in quel momento stesse lavorando. Grazie all’intervento della Polstrada si è riusciti a prevenire una situazione potenziale assolutamente pericolosa, in quanto in conducente, tra l’altro armato per il tipo di lavoro che svolge, doveva percorrere ancora molti km per le strade cittadine per il suo servizio di vigilanza.A quel punto gli agenti della Polstrada di Chieti hanno dovuto procedere a denunciare la guardia particolare giurata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza, al ritiro immediato della patente di guida e decurtazione di 10 punti (rischia fino a 2 anni di sospensione della patente di guida).