Tennis, grande successo a Chieti per i campionati italiani under 13 femminili

Lunedì 6 Settembre 2021, 19:53

La 13enne romana dello Sporting Eur, Fabiola Marino, bissa a Chieti, al circolo tennis di Piana Vincolato, nella finale contro la milanese Carla Giambelli, il successo dello scorso anno nella categoria under 12 e conquista il titolo tricolore anche tra le under 13.

Una finale annunciata, quella tra le due principali teste di serie del tabellone che ha visto prevalere in due set con il punteggio di 75/62 l’allieva di coach Silvio Scaiola (ex n.265 del ranking mondiale nel 1997), che si allena nel circolo capitolino della Ferratella.

“E’ stata un’esperienza bellissima quella che ho vissuto a Chieti in questa settimana, - ha dichiarato la Marino - tutti gli incontri sono stati caratterizzati da una grande correttezza ed anche la finale è stata molto corretta. Con Carla ci conosciamo bene e sapevamo, prima di scendere in campo, quale sarebbe stata la tattica da adottare”.

Sull’altro fonte non ha nascosto l’amarezza Carla Giambelli. “Oggi non sentivo bene la palla – ha ammesso Giambelli - ho provato a spingere ma non era giornata. Così ho cambiato gioco provando a rallentare un po’ la potenza dei colpi e qualche risultato l’ho ottenuto, ma poi sul 5-5 non sono riuscita a tenere il mio servizio e la partita è scivolata via. E’ stata, comunque, una buona settimana per me anche se oggi Fabiola ha meritato il titolo”.

Soddisfatti gli organizzatori del torneo tricolore. In primis il presidente del Tennis Chieti, Ennio Marianetti, che ha ringraziato giocatrici, tecnici, collaboratori e la Federazione, rappresentata dal presidente del Comitato regionale Abruzzo e Molise, Luciano Ginestra, per la fiducia accordata al circolo tennis teatino anche in questa occasione.