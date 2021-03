Le telecamere riprendono i vandali del sottopasso: identificato un ragazzo

Il vandalo che l’altra notte ha mandato all’aria non solo i vasi con i fiori, ma anche i piccoli massi di gesso del sottopasso di corso Nazario Sauro, a Giulianova, è stato identificato ma la Polizia municipale ancora non fornisce i dettagli sulla sua identità. La “scoperta” si è concretizzata nel corso dell’incontro istituzionale che il consigliere comunale teramano, Luca Corona, ha fatto visita al sindaci di Giulianova Jwan Costantini e si è complimentato con il primo cittadino giuliese per la capillare azione di sicurezza attivata sulla città, grazie all’installazione di cento dispositivi di videosorveglianza.

APPROFONDIMENTI TERAMO Edicola appena restaurata imbrattata nella notte con la vernice TERAMO Nati tre piccoli cigni nella Villa comunale

«Ringrazio Corona - dice Costantini - per le parole di apprezzamento che ha rivolto alla mia amministrazione. Nel corso di un anno sono state installate 100 telecamere di videosorveglianza, dispiegate sull’intero territorio giuliese. Sono collegate con la Polizia municipale e le forze dell’ordine, che le stanno utilizzando come strumento indispensabile di supporto per garantire la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza urbana. Abbiamo voluto dimostrare al consigliere Corona la reale utilità dei sistemi di videosorveglianza – conclude il primo cittadino – oggi, durante una visita al comando di Polizia urbana, ho visionato le immagini delle telecamere installate nei pressi del sottopasso ciclo-pedonale di via Nazario Sauro. Grazie ad esse siamo stati in grado di individuare i responsabili dell’atto vandalico che si è verificato, qualche giorno fa». Presi di mira i vasi posizionati all’ingresso del sottopasso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA