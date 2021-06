Truffa dello specchietto, Walter Squeo: «Quando ho detto che avrei chiamato i carabinieri sono scappati»

Sabato 26 Giugno 2021, 09:15

Occhio alla truffa dello specchietto. E' accaduto ieri al responsabile dei vongolari Cogevo, Walter Squeo mentre transitava in via Lepanto. Hanno simulato un rumore ed hanno invitato Squeo a fermarsi sostenendo che aveva rotto lo specchietto della loro auto.

«Occhio alla truffa dello specchietto è accaduto a me oggi in via Lepanto, Doblo bianco iniziali targa DJ ragazzo scuro sui 30 anni con tatuaggio al braccio e portava moglie credo bambino. Al mio dire:sto chiamando carabinieri, sono scappati di corsa. Fate Attenzione»