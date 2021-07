Due ragazze di 16 anni in bici investite da un'auto: gravissime

Martedì 13 Luglio 2021, 08:35

L’eco dei festeggiamenti per la vittoria degli azzurri agli Europei di calcio era già spenta, solo qualche auto transitava sul lungomare monumentale e qualcuno si faceva il bagno (senza controlli) nelle fontane di piazza Dalmazia, quando quella festa stava per tramutarsi in tragedia. V. R. e C. R., due ragazze di sedici anni di Montorio e di Teramo, amiche in vacanza a Giulianova, stavano facendo ritorno a casa in sella sulla stessa bici. Viaggiavano lungo via Nazario Sauro e sono transitate, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Giulianova, con il semaforo rosso, mentre da via Trieste sopraggiungeva una Mini condotta da un ventunenne albanese.

Inevitabili l'impatto dell’auto, le due ragazze sono state prima sbalzate contro il parabrezza dell’auto, infrangendolo e successivamente catapultate sull’asfalto e hanno battuto violentemente la testa. Il primo a portare soccorso alle due amiche è stato il ragazzo albanse che ha subito allertato il 118. Le due sedicenni sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. Qui le condizioni dspono apparse subito molto serie e, dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale Mazzini di Teramo dove sono ricoverate in prognosi riservata per un grave trauma cranico. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Giulianova per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e, da quello che sui è appreso, la ricostruzione iniziale sarebbe quella giusta: il ragazzo sarebbe transitato in Mini con il semaforo verde e lo dimostrerebbe anche il fatto che sul posto non sono state riscontrate tracce di frenata.