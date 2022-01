Palazzo circondato, il latitante si getta dal balcone: catturato. Deve scontare 12 anni

Si lancia dal balcone per sfuggire alla cattura: preso latitante rifugiato a Giulianova, in provincia di Teramo. Deve scontare 12 anni di carcere. E' successo ieri alle 15 quando i carabinieri del Nucleo Operativo Carabinieri di Giulianova hanno cinturato l'appartamento dove il ricercato era nascosto dopo che nei giorni scorsi avevano avuto notizia che in un appartamento della zona dello Splendore di Giulianova, potesse nascondersi F. P., 54 anni, originario di Rimini, in fuga da quattro anni.

I militari dell’Arma, nel pomeriggio, hanno setacciato l’intero isolato dove si sospettava fosse il ricercato e una volta individuato con precisione l’appartamento, sono passati all'azione. Il latitante, per sfuggire alla cattura, si è lanciato da un balcone dell’appartamento, da un’altezza di quattro metri, fratturandosi una gamba. Nonostante ciò ha tentato di fuggire ma i carabinieri lo bloccavano immediatamente. Il 54enne, secondo i carabinieri, «risultava colpito da numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere a partire dal 2018, e che non aveva mai scontato, per oltre 12 anni di pena, condanne tutte legate ai suoi trascorsi penali dai quali era fino a oggi sfuggito grazie alla sua latitanza trascorsa tra la Spagna e Inghilterra».