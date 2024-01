A Giulianova il Carnevale dei cani con premio alla coppia mascherata più divertente: proteste

Animali in maschera. È la novità all’interno del Gran carnevale giuliese è il carnevale per i cani con la sfilati degli amici pelosi. In piazza Fosse Ardeatine a Giulianova, in provincia di Teramo, sarà allestita una passerella dove i bambini e i più grandi potranno sfilare con i loro amici a 4 zampe mascherati per l’occasione la coppia con la maschera più divertente e originale verrà premiata dalla giuria presente.Seguiranno in passerella i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio che si occupano di adozioni nei canili, che accompagneranno i cagnolini meno fortunati in cerca di una famiglia che li adotti. «Carnevale a 4 zampe - dicono gli organizzatori - vuole rappresentare una giornata all'insegna non solo del divertimento e della condivisione con i nostri migliori amici a 4 zampe, ma un messaggio di sensibilizzazione collettivo contro l’abbandono e il randagismo».

Dura la replica della veterinaria Giusy Branella, titolare della spiaggia per cani “Unica Beach” di Giulianova, la quale sostiene che «questo genere di manifestazioni tutto mostrano, tranne che il rispetto e la tutela degli animali.

Preso atto purtroppo, della pessima considerazione per gli animali che l’amministrazione comunale ha mostrato in questi cinque anni, non può che sorgere il sospetto che l’inserimento della presenza dei cani, all’interno di una manifestazione come il Carnevale (che viola ogni naturale predisposizione dei cani) , sia solo di natura propagandistica. Atteggiamento che verrà fortemente contrastato nei mesi futuri e per i seguenti anni».

La manifestazione è organizzata dal Comune di Giulianova, guidato da sindaco della Lega, Jwan Costantini.