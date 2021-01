Muore all’ospedale Maggiore di Bologna ma i medici non sanno spiegarsi il perché, per cui il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. La vittima è Annamaria Pirozzi, 74anni di Giulianova, ed era ricoverata da un mezzo e mezzo nell’ospedale del capoluogo felsineo. Era stata trasferita dal Rizzoli sempre a Bologna e al Maggiore dove l’avevano seguita anche alcuni medici del famoso nosocomio ortopedico emiliano. Soffriva di crisi epilettiche ma questo non sembra potesse giustificare in qualche modo l’evolvere della malattia che si è conclusa ieri mattina alle 11,30 quando è stato il cuore a cedere e per la poveretta non c’è stato niente da fare. Aveva subito anni fa un incidente per cui le avevano dovuto applicare dei ferri alla spalla infortunata. Niente di grave fino a quando, ovviamente per altre cause, quelle che si vuole accertare, la Pirozzi ha cominciato ad avvertire crisi epilettiche, peraltro sempre più frequenti fino a diventare giornaliere.



Dall’ospedale di Teramo, dove era stata ricoverata inizialmente, si era deciso di trasferirla al Rizzoli e qui i medici per saperne di più avevano ritenuto necessario sottoporre la donna all’esame della risonanza magnetica. Ma quei ferri che aveva ancora addosso nella spalla lo impedivano. Questo è stato il motivo del trasferimento successo all’ospedale Maggiore. Qui i ferri le sono stati tolti e la donna ha potuto effettuare la risonanza magnetica senza che le crisi l’avessero abbandonata. Ma il cuore non ha resistito più agli attacchi epilettici perché per il resto l’esame non aveva evidenziato alcuna patologia particolare. Anzi, sembrava ci fosse stato un leggero miglioramento ed invece ieri mattina è morta alle 11,30. I sanitari hanno escluso il Covid per cui sarà l’autopsia a stabilire probabilmente le cause del decesso e subito dopo la salma sarà riportata a Giulianova per i funerali.



Anna Maria Pirozzi era la moglie dello storico presidente della cooperativa Citigas Renato Ciccone scomparso a 75 anni il 10 novembre del 2019 e lascia i figli Liana, attuale presidente dell’azienda, Catia, Sabina, Giuliano e Natascia. Il sindaco Costantini, di recente, aveva fatto visita all’azienda accompagnata da Liana Ciccone.

