Soldi, orologi e gioielli nel divano da buttare: operai li trovano e li restituiscono al proprietario

La notizia sarebbe di quelle incredibili se a confermare il fatto non fosse lo stesso patron della Tekneko, l'azienda che ritira i rifiuti in Marsica e cioè Umberto Di Carlo. «Sono orgoglioso dei nostri operai - scrive Di Carlo - gente che si alza tutte le mattine alle 4 facendo il proprio lavoro con onestà e dignità. Trovare gioielli e orologi dentro un vecchio divano da smaltire e riconsegnarli al proprietario è un esempio per tutti. I dipendenti Tekneco Danilo Berni e Giovanni Petra del cantiere di Vetralla siete un esempio e il nostro orgoglio. Onore a voi».

Gioielli e orologi nel divano da buttare

Tekneko opera ormai da anni e con successo non solo in Abruzzo ma anche nel Lazio essendosi a poco a poco espansa verso le località vicine.

Poi Di Carlo pubblica le foto del ritrovamento. In pratica alcuni cittadini di quel centro hanno gettato un vecchio divano ma gli operai vi hanno trovato gioielli e orologi.

Inutile ricordare come in questi casi avviene il riciclo dei rifiuti: ogni mattina gli operai della Tekneko li raccolgono secondo un calendario ben definito. Ci sono poi dei luoghi dove i rifiuti più consistenti devono essere assemblati. Il ruolo degli addetti è importante dal momento che detti rifiuti ingombranti vengono presi sollevati e sistemati.

Il ritrovamento

E' qui che probabilmente è avvenuto il ritrovamento. Ovviamente della vicenda sono stati informati i carabinieri e dunque anche chi quel divano aveva gettato. Si ricostruisce che il mobile fosse appartenuto ad un anziano deceduto qualche tempo prima. Il tutto era conservato in una scatola di cartone sigillata. Non una grossa somma ma insomma quello che si vede neanche tanto piccola ma sulla sua consistenza precisa di mantenere un riserbo assoluto per precisa e comprensibile scelta. Una quindicina di orologi e alcuni anelli riconsegnati poi al legittimo proprietario.