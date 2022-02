È morto Giampaolo Giuliani: suoi gli studi per prevedere i terremoti dalla misurazione del radon

L’AQUILA - E’ morto nella notte, dopo una breve malattia, all’età di 75 anni, Giampaolo Giuliani. Ex tecnico dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario distaccato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Giuliani è salito alla ribalta per gli studi sul radon come precursore sismico.

Studi che hanno preceduto di qualche tempo la scossa devastante del 2009 all’Aquila e che gli avrebbero permesso, almeno secondo molte testimonianze, di preallertare molte persone. Studi che sono proseguiti nel tempo, anche attraverso una Fondazione che lo ha portato a confrontarsi con molti studiosi mondiali.

“Un uomo generoso, caparbio, legatissimo alla famiglia e per i quale la parola “amicizia” ha un grande valore”, si legge nella pagina della Fondazione che porta il suo nome e che ha annunciato la sua scomparsa.