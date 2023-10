Gestiva autosalone a San Salvo, Alessandro Ronzullo ucciso a colpi di pistola a Foggia

È stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Foggia Alessandro Ronzullo, 40enne di origine pugliese che negli ultimi anni ha vissuto a San Salvo. Sull’ennesimo fatto di sangue nella provincia pugliese indaga la polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo sia stato vittima di un vero e proprio agguato in una zona periferica della città. Due persone lo hanno trasportato in auto agli ospedali Riuniti dove è poi morto a causa della gravità delle ferite.

Il 40enne era molto noto a Vasto e San Salvo dove ha vissuto per tanti anni. Originario di San Ferdinando di Puglia, si era trasferito nel Vastese dove vivono anche alcuni famigliari. A San Salvo era titolare di una rivendita di automobili – soprattutto di lusso – della quale una sala espositiva si trovava sulla Statale 16 a Vasto Marina. Ultimamente era tornato in Puglia, prima a San Severo, poi nel paese d’origine.

Il nome di Alessandro Ronzullo è noto anche per alcuni fatti di cronaca.

Nel 2016 l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato all’altezza del casello autostradale di Vasto Nord perché trovato in possesso di droga. I carabinieri trovarono sotto la ruota di scorta un chilo di cocaina all’interno di un involucro di cellophane. Il suo nome tornò nuovamente a galla nel novembre del 2018 quando fu arrestato durante l’operazione Evelin frutto delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia contro una presunta organizzazione criminale formata prevalentemente da albanesi residenti a San Salvo dedita al traffico di stupefacenti. Ronzullo nel 2020 è stato rinviato a giudizio e ancora oggi era coinvolto nel processo per quei fatti. Infine, la recente operazione antidroga “Radar” coordinata dalla Procura di Foggia. Lo scorso luglio sei persone sono state arrestate sei persone, tra le quali il 40enne che, difeso dall’avvocato Marisa Berarducci, ha ottenuto la remissione in libertà dopo una settimana.