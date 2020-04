Giulianova, Teresa la gattara rischia la multa per sfamare la colonia felina

La vicenda che ha fatto più discutere nell’ambito dei controlli in città per il Coronavirus è stata lo stop inflitto a “Teresa la gattara” che ogni tre giorni porta da mangiare alla colonia felina che si trova nel porto di Giulianova. Le hanno detto che non si poteva passare e che altrimenti ci sarebbe stata la multa. Dopo il suo racconto, si è mosso tutto il mondo animalista e si sono interessati anche il sindaco Jwan Costantini: ha avuto un colloquio con il comandante della Guardia Costiera Bernetti, che ha detto che Teresa è transitata in zona cantiere interdetta al transito.

E il consigliere regionale Sandro Mariani, che è veterinario e che ha ribadito che le colonie feline vanno salvaguardate. La donna non è stata multata e nel pomeriggio la vicenda si è risolta: potrà portare a mangiare ai gatti ogni tre giorni, come prima. Una multa, invece, la Guardia costiera l’ha fatta a un balneare che si trovava nella sua concessione «senza che esistessero condizioni di necessità». E’ stato multato di 400 euro, ridotta a 280 euro se pagherà entro un mese.

