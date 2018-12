Galli e galline disturbano di notte, il Comune li sfratta: web diviso fra favorevoli e contrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca solo la firma. Ma l’ordinanza è pronta. Ed è quella di sfratto di galli e galline da un piccolo appezzamento di terreno di Giulianova (Teramo). Un cittadino aveva presentato dapprima a voce ma poi per iscritto un esposto al Comando dei vigili urbani chiedendo che si ponesse fino al concerto notturno soprattutto dei galli che disturbano il sonno suo e della sua famiglia. Gli animali sono di un pensionato i quali li tiene nell’appezzamento sul quale s’è anche un casa di una famiglia che li accudisce amorevolmente anche se le galline hanno una particolarità: non stanno alle regole nel senso che passeggiano sul terreno ma spesso attraversano la strada e vanno a trovare qualcosa da sgranocchiare anche nel parco di via Matteotti.Sul posto è stata delegata la vigilessa che si occupa di ambiente e Miriam Di Bonaventura ha rintracciato il pensionato, gli ha comunicato quanto stava accadendo e che, in ogni caso, la presenza di animali in quella zona stride con quanto dispone il Regolamento comunale di igiene ambientale che vieta di tenere animali da cortile all’interno del centro urbano. Quindi esposto sicuramente da accogliere anche se la vicenda si è tramutata in “caso” in città e sui social si sta dando battaglia tra favorevoli e contrari al provvedimento di sfratto. Ora, come detto, regolamento alla mano, si procederà con un’ordinanza si sfratto ed il pensionato, oltre a pagare una multa, dovrà riprendersi galli e galline e trasferirli altrove.