Furto nella Casa di Babbo Natale a Roseto: la proprietaria filma i ladri e pubblica il video sui social

Un gruppo di ladri ha compiuto un furto nella famosa "Casa di Babbo Natale" a Roseto degli Abruzzi. Mercoledì sera, intorno alle 21:30, tre individui mascherati sono entrati nel cortile dell'abitazione mentre i proprietari erano via. Dopo aver aspettato che se ne andassero, i ladri sono entrati forzando una finestra e hanno saccheggiato l'abitazione per circa 7 minuti, prima di uscire dalla stessa finestra. La "Casa di Babbo Natale" è un'attrazione famosa con migliaia di luci, gestita dalla famiglia D’Eugenio dal 2018. Questo è il secondo furto subito, il primo avvenuto nel febbraio 2022, motivo per cui la famiglia aveva installato telecamere. Elisabetta, figlia del proprietario, è sconvolta per l'evento, sottolineando il senso di vuoto lasciato dai furti. I carabinieri locali e di Giulianova stanno indagando e analizzando i video delle telecamere per individuare i responsabili, con la possibilità che i ladri siano stati ripresi insieme alla loro auto e targa.