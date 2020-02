Simona Viceconte, anche teramani per l'ultimo saluto in Piemonte

Ultimo saluto oggi a Simona Viceconte, la 45enne suicida come la sorella a Teramo. Il funerale è stato celebrato a Chiusa San Michele, paese originario di Simona, in Piemonte.



«Non vogliamo essere mercenari di parole per capire quanto è successo, ma vogliamo pregare Dio che dia la forza e la consolazione alla tua cara famiglia e a tutti coloro che ti hanno amata e a te Simona, auguriamo di trovare con la tua cara sorella Maura la pace e la serenità del cielo». Così durante l’omelia Don Antonello Taccori il parroco di Villar Focchiardo.



Una folla commossa e al tempo stesso addolorata ha gremito la chiesa di Chiusa San Michele durante il funerale. C'era anche gente arrivata da Teramo. Alcuni amici con il pullman e altri con l’auto hanno raggiunto la Valle di Susa per l’addio a Simona. © RIPRODUZIONE RISERVATA