Fuga di gas durante lavori stradali: Roseto bloccata

Stamattina una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, è intervenuta nel piazzale del Palazzetto dello Sport di Roseto, a seguito di una perdita dalla rete del gas metano. La fuga di gas è avvenuta durante uno scavo per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una tubazione di smaltimento delle acque piovane. Un escavatore ha raggiunto inavvertitamente la tubazione del gas metano della media pressione, provocando un foro da cui è fuoriuscito il metano. La fuga di gas ha prodotto un forte sibilo avvertito in tutta la zona. A causa della perdita di gas è stato bloccato anche il traffico sulla strada sulla statale 150 “della Val Vomano", nel tratto compreso tra il cimitero e la statale 16 “Adriatica”. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'azienda che gestisce la rete di distribuzione del gas che stanno lavorando per intercettare la tubazione del gas e bloccare il flusso del metano. Sul posto sono intervenuti anche agenti della polizia locale e i carabinieri di Roseto che hanno provveduto ad interdire il traffico che resterà bloccato per tutta la durata delle operazioni di intervento.

