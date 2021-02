Porta antipanico divelta e macchinetta distributrice di bevande e alimenti distrutta per rubare il denaro presente all’interno, sono i danni derivati dalla notte di follia di un uomo, entrato all’interno della scuola San Franco qualche giorno fa a Francfavilla al Mare.

Il 43enne di Pescara è stato spregiudicato in tutto: ha effettuato il raid a volto completamente scoperto e quando i carabinieri della stazione di Francavilla al mare hanno visionato le immagini delle telecamere, l’hanno immediatamente riconosciuto perché è una vecchia conoscenza di viale Michetti.

Non solo, qualche giorno dopo, è stato fermato da un’altra pattuglia, con indosso esattamente gli stessi abiti ritratti nelle immagini in possesso dei carabinieri, dando la finale conferma per denunciarlo a piede libero alla Procura di Chieti per furto aggravato e danneggiamento.

I militari sono al lavoro per ricollegare l’uomo al danneggiamento di un’altra scuola in via F.P. Tosti, avvenuto qualche giorno dopo, dove i malviventi però non sono riusciti a rubare alcunché.

Ultimo aggiornamento: 15:06

