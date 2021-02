Dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara stanno dando esecuzione a 6 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla locale Autorità Giudiziaria a carico dei responsabili di una serie di furti in abitazione con raggiro in danno di anziani, in alcuni casi fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine. Impegnati decine di Carabinieri, unità eliportate e cinofile.

Notizia in aggiornamento

