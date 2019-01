Fioraia muore in ospedale: forse l'ha stroncata la meningite

Secondo i primi accertamenti Iole Zaurini, 60 anni, fioraia di Celano, sarebbe morta per una meningite da stafilococco non contagiosa e per questo non è stata decisa nessuna profilassi. La notizia viene conferma dalla Asl di Avezzano ma sarà l’autopsia, predisposta dai medici, a scoprire le vere cause del decesso. La donna, molto nota in paese, aveva accusato un malore ed era stata ricoverata all’ospedale di Avezzano nel reparto di otorino e poi era stata trasferita a quello delle malattie infettive dove si era aggravata. Trasferita in rianimazione è morta ieri mattina. Ora la famiglia vuole capire i motivi del decesso e per questo attendono i risultati dell’esame autoptico che si terrà questa mattina all’ospedale dell’Aquila prima di rivolgersi alla magistratura. © RIPRODUZIONE RISERVATA