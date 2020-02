Fibrillazioni della Lega, oggi Salvini parla a Chieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi alle 13,30 Matteo Salvini sarà a Chieti. Una conferenza al palazzo della Provincia a cui parteciperanno il coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo e il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano per rimarcare la scelta di quest’ultimo a capo della coalizione di centrodestra. «Sarà l’occasione - dice D'Eramo - per fare il punto in vista delle elezioni amministrative che vedranno protagonista la Lega». Unità che al momento, per quanto riguarda i partiti tradizionali, non sembra esserci intorno a Di Stefano (solo l’Udc di Buracchio ha ufficializzato il sostegno) dopo le ripetute richieste di «andare alle primarie» lanciate da Mauro Febbo (Forza Italia) e l’annuncio relativo alla presentazione di un proprio candidato sindaco da parte di Fratelli d’Italia.Sarà l'occasione per parlare anche del caso Quaresimale, il capogruppo della Lega in Regione fuoriuscito dal Carroccio e poi rientrato in circostanze ancora confuse.