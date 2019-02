Si vince una cena con Fedez e Chiara Ferragni, assalto al centro commerciale

Ultimo aggiornamento: 10:16

In tanti hanno affollato ieri pomeriggio, a partire dalle 16, il Media World del Centro commerciale Pescara nord di Città Sant’Angelo per avere autografato direttamente da Fedez il suo nuovo album “Paranoia Airlines”. Il nuovo progetto discografico di Fedez, distribuito da Sony Music, è uscito venerdì scorso, ed è già un successo. Fedez è in tour in tutta Italia e ieri ha fatto tappa in Abruzzo, per autografare il suo “Paranoia Airlines”, che contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, che mostrano la poliedricità di Fedez e la sua capacità di padroneggiare differenti generi musicali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang fino al pop di Annalisa.Tutti coloro che hanno pre-ordinato l’album presso Media World ieri hanno ottenuto anche uno speciale “Gratta e Vinci” con in palio una cena con Chiara Ferragni e Fedez e dei Vip Package. E, a giudicare dai numerosi fan presenti ieri al Centro commerciale Pescara nord, è evidente che l’obiettivo dell’ex giudice di X Factor è stato, ancora una volta, centrato in pieno.