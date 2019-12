Far west ad Avezzano, auto in fuga rischia di travolgere un passeggino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermato un magrebino di 25 anni, fuggito con l’auto alla vista di una pattuglia della guardia di finanza. Dopo aver danneggiato tre auto parcheggiate, si è schiantato contro un palo. Ieri mattina un’auto delle fiamme gialle di Avezzano ha incrociato in centro un’auto con a bordo due individui che, alla vista della pattuglia, hanno accelerato e sono fuggiti. Nella fuga sono andati ad urtare contro tre auto parcheggiate e hanno evitato per poco un donna con il suo bambino nel passeggino. Ma su via Fucino l’auto si è andata a schiantare contro un palo e l’autista è stato bloccato dalla finanza mentre cercava di fuggire, l’amico invece si è subito infilato in un palazzo e ha fatto perdere le tracce saltando un balcone. L’uomo è stato accompagnato in caserma dove è stato lungamente interrogato ed è in stato di fermo in attesa che il magistrato inquirente autorizzi l’arresto.