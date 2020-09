Fanno un volo di venti metri con l’auto: due uomini gravemente feriti

Una vettura è finita in un dirupo facendo un volo di venti metri a seguito ad un incidente stradale che si è verificato intorno alle 13.30 nella strada lungo Rocca Santa Maria, vicino Teramo. Nello scontro sono rimati gravante feriti i duo occupanti dell’auto. Sul posto vigili del fuoco, il personale del 118, il Soccorso Alpino e le forze dell’ordine per i soccorsi del caso. I due uomini successivamente sono stati recuperati e trasferiti con l’elisoccorso partito dall’Aquila all’ospedale Mazzini di Teramo.



Entrambi sono arrivati in pronto soccorso in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.