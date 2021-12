Fa lavoretti in casa: cade dalla scala e muore sul colpo

E' stato trovato a terra, vicino a una scala neanche tanto alta dalla quale con molta probabilità è caduto. Un 84enne di Collecorvino, G.G. è morto all'ospedale di Pescara in seguito ad un incidente domestico. L'anziano, secondo le prime informazioni, era solo in casa e stava svolgendo dei piccoli lavoretti, con molta probabilità è scivolato ed è caduto malamente a terra battendo la testa.

Quando, rientrando, lo hanno trovato sono stati subito allertati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso. E' stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni ed è stato ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico nel reparto di Rianimazione. Ma a brevissima distanza dall'accettazione in reparto è morto. Della vicenda sono stati informati, come da protocollo, anche i carabinieri della compagnia di Montesilvano diretta dal capitano Luca La Verghetta.