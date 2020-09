Evento di finissage all'Aquila della mostra “Il Soffio del Tempo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Evento di finissage della mostra “Il Soffio del Tempo” oggi, mercoledì 9 settembre, presso laall’Aquila, in via Roma 67.Le artistela curatrice della mostrae il critico d’artei hanno chiuso l’esperienza della prima mostra nel nuovissimo spazio della One Group la cui presidente,, ha fatto gii onorio di casa.Tema centrale della mostra bipersonale è il concetto del tempo. Sembra quasi studiato a perfezione perchè si innesca nella lunga storia da cui emerge One Gallery, fatta di 35 anni di attività di One Group (una tra le prime società in Abruzzo di marketing e comunicazione) a cui oggi si aggiunge un altro importante tassello che dà spazio all’arte e alla cultura per contribuire alla ricostruzione immateriale della città dell’Aquila.La mostra, come sottolinea la curatrice Romina Guidelli è fatta di storie, opere d’arte che ci consentono una perfetta e limpida condivisione di antiche memorie, del sentimento stesso del tempo. «Il lavoro di Lea Contestabile e Carola Masini, un meta-medium impossibile al tatto, ma innegabile alla vista. Ogni loro opera prevede una liturgia di movimento, gesto esatto, metodo e concentrazione che ricordano il lento ritmo di una musica antica e riportano alla memoria gesti, odori e sapori di infanzia... Le opere realizzate dalle artiste sono fortemente autobiografiche. La ricerca degli oggetti e delle trame che caratterizzano ogni loro lavoro parte dalle origini, nasce sin da bambine e denota un primigenio talento dell’attenzione».