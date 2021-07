Abruzzo, microcariche di esplosivo per abbattere parte del viadotto in autostrada

Mercoledì 7 Luglio 2021, 08:56

Autostrada dei Parchi ha annunciato che questa mattina verrà fatto brillare con esplosivo definito abbattimento controllato con microcariche un viadotto. Si tratta di una carreggiata del Fornaca, nel territorio che va in direzione L'Aquila. L'area per sicurezza verrà fatta evacuare e il tratto Tornimparte L'Aquila Ovest, verrà chiuso per tre ore il entrambe le direzioni.



E mentre si fa il conto alla rovescia: mancano tre giorni per lo stop dei lavori nella galleria San Marco (tra Roseto e Giulianova, in direzione Ancona) e delle gallerie Solagne e Pianacce (entrambe nel tratto tra Atri-Pineto e Pescara Nord, in direzione Pescara Sud), a spaventare sono le diverse chiusure notturne già candelarizzate. In A14, dalle 23 alle 5 di domani, sarà chiuso il tratto fra Atri-Pineto e Pescara. In A25 sarà invece chiuso lo svincolo di Alanno/Scafa, carreggiata nord. Infine in A24 chiusura notturna del Traforo dalle 22 alle 6 del 7 luglio, carreggiata ovest con direzione L'Aquila/A25/Roma.

Chiuso in A14, dalle 23 alle 5 di domani, il tratto compreso tra Atri-Pineto e Pescara nord, verso Pescara/Bari. E in A25 lo svincolo di Alanno/Scafa, in uscita, della carreggiata sud dalle 22 alle 6 di domani, per i veicoli provenienti da Torano/Roma e diretti verso la viabilità ordinaria di Scafa. Infine sull'A24, nuova chiusura del Traforo dalle 22 alle 6 sempre di domani, in carreggiata ovest verso L'Aquila. La prossima settimana in A14, dalle 23 di lunedì 12 fino alle 5 di giovedì 15, resta chiuso il tratto Atri-Pineto e Pescara nord verso Pescara/Bari.