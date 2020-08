Morto in casa Ernesto Partenza ex assessore di Spoltore

Nella sua casa di Santa Teresa di Spoltore è morto nel tardo pomeriggio di oggi Ernesto Partenza, ex assessore comunale all'Urbanistica, da sempre figura di riferimento della politica cittadina sul fronte della sinistra. Aveva 84 anni nel tempo aveva dovuto affrontare malanni fisici anche seri che lo avevano debilitato prima nel fisico e anche nello spirito. Si sta facendo luce sulle cause del decesso e, come riferisce il sito web Spoltorenotizie, non si esclude nessuna ipotesi, inclusa quella del gesto estremo. La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente nella piccola comunità di Spoltore suscitando cordoglio soprattutto in quanti lo conmoscevano bene e avevano condiviso con Partenza l'esperienza amministrativa, nella quale peraltro non sono mancati per lui coinvolgimenti in inchieste giudiziarie, situazioni per le quali ha dichiarato di aver pagato tutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA