Erika stroncata da malore a 27 anni, Trasacco sotto choc

Trasacco (L'Aquila) in lutto per la improvvisa scomparsa di Erika Nazzicone, 26 anni, titolare della pasticceria Dolci tentazioni di via Garibaldi. La ragazza è morta questa mattina, all'ospedale civile di Avezzano, in seguito a un malore improvviso. «C'è sconforto in tutta la comunità - dice il sindaco, Cesidio Lobene - per una giovane vita spezzata nel pieno della giovinezza. Un lutto difficile da metabolizzare per tutto il paese. Non possiamo fare altro che stringerci intorno alla famiglia». Erika lascia il papà Cesidio, mamma Raffaella e le sorelle Giulia e Francesca. Nel giorno dei funerali, ancora da fissare, il sindaco di Trasacco dichiarerà il lutto cittadino. © RIPRODUZIONE RISERVATA