Venerdì 19 Aprile 2024, 06:40

Alla fine il presidente Valentino, Fabrizio, Ferrante ha spiazzato tutti. E a poche ore dal Consiglio comunale di Giulianova, che avrebbe dovuto trattare della sua posizione oscurata da una vecchia condanna per il reato di bancarotta fraudolenta nell’esercizio di commercialista, si è dimesso. «Faccio riferimento - scrive nella lettera inviata al sindaco Costantini, che adesso dovrà informare l’assemblea dell’Ente - alla vicenda susseguitasi nelle ultime settimane circa la mia presunta incompatibilità a ricoprire la carica di presidente dell’Ente Porto. Nonostante due pareri legali che mi supportano circa la mia posizione rispetto alla carica ricoperta, ritengo che il clamore sollevato negli ultimi venti giorni sull’argomento, le frenetiche reazioni alle quali ho assistito e la strumentalizzazione politica che potrebbe continuare anche nelle prossime settimane, non siano utili né alla serena gestione dell’Ente Porto né, tantomeno, alla serenità del clima elettorale che vedrà impegnata la nostra città tra poco più di sei settimane. Per questo motivo rimetto il mio mandato all’assemblea dei Soci ai quali esprimo la mia riconoscenza per la fiducia riservatami in questi tre anni e per le manifestazioni di vicinanza di vicinanza che mi hanno espresso in questi giorni».

Pertanto, nel corso del Consiglio comunale, l’ordine del giorno presentato da Il Cittadino governante e scaturito anche dall’operazione verità dell’ex sindaco Francesco Mastromauro, è stato ritirato anche se è stato dibattuto su proposta del sindaco Costantini.