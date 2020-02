Due ragazzini fuggono dalla comunità e vengono trovati stesi sulle panchine: erano in coma etilico

Tre minori si allontanano da una comunità di Tortoreto e due di loro vengono ritrovati su una panchina a Giulianova in coma etilico e scoppia una dura polemica. Sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova a rintracciare i tre minori che si erano allontanati nel pomeriggio. Due di loro, una ragazza di 15 anni ed un ragazzo di 13 anni, erano in coma etilico stesi su una panchina alla stazione di Giulianova, mentre l'altra fuggiasca di 14 anni è stata rintracciata un’ora dopo mentre era intenta a vagare lungo la statale tra Giulianova e Roseto. I due ubriachi sono stati portati in ospedale e dimessi dopo una notte trascorsa al pronto soccorso. Hanno bevuto soprattutto birra e liquori. © RIPRODUZIONE RISERVATA