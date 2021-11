Droga dentro il frigo, arrestata donna che percepiva il reddito di cittadinanza

Percepiva il Reddito di Cittadinanza, ma in casa i poliziotti hanno trovato sostanze stupefacenti. Una trentenne straniera da tempo residente a Pescara è stata scoperta dalla Polizia e arrestata per il possesso di 188 grammi di hashish. Gli agenti da tempo sospettavano che la donna trafficasse con la droga e venerdì, sono riusciti a entrare nell’alloggio della donna, senza dar modo alla stessa di disfarsi di alcunché. All’interno dell’alloggio dentro un mobile della cucina e in un frigorifero sono trovati i grammi di hashish. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condotta davanti al giudice, oltre alla convalida dell’arresto, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Pescara. Il giudice ha disposto anche la segnalazione agli uffici dell’Inps per la revoca del sussidio poiché la donna è stata arrestata in flagranza di reato e ha quindi perso i requisiti per godere di tale beneficio.

