Maxi rissa tra ragazzi al parco di Teramo. Interviene la polizia: 5 denunce

Rissa tra magrebini, coinvolta anche una ragazza italiana, tutti ventenni, al Parco Fluviale di Teramo nella zona di Fonte della Noce: tre feriti, cinque denunciati per rissa aggravata. La segnalazione della furibonda scazzottata, presumibilmente legato al traffico di droga, è giunta alle forze dell'ordine da parte di alcuni residenti esausti di vivere situazioni simili in zona. Subito si sono messe in moto diverse volanti del personale della questura di Teramo. Quando gli agenti della polizia di Stato sono giunti sul posto, sono riusciti, non con poca fatica, a bloccare quattro di loro (due uomini e due donne), mentre il quinto è riuscito a fuggire.

Tre dei ragazzi coinvolti, due donne e un uomo, sono stati portati con tre ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo e hanno necessitato di cure al pronto soccorso delle cure dei sanitari per le ferite riportate durante lo scontro: sono stati dimessi in serata con punti di sutura e prognosi tra i 5 e gli 8 giorni.

Nel frattempo, i poliziotti, con l'assistenza dei colleghi della polizia ferroviaria, sono riusciti a rintracciare e identificare il quinto partecipante alla rissa, individuato nei pressi della stazione di Giulianova, forse in procinto di prendere un treno per il nord Italia e far perdere le sue tracce per qualche giorno. Comunque, sono ancora in corso accertamenti per ricostruire le cause scatenanti della rissa, ma non è escluso che possa trattarsi di un regolamento di conti legato alla vendita di stupefacenti. Al termine degli atti di rito i cinque ragazzi, tutti residenti tra Teramo e Giulianova, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di rissa aggravata.