Dalla serata di ieri sono in corso le ricerche di una donna di 53 anni allontanatasi da casa a Cappelle sul Tavo (Pescara) a metà pomeriggio. Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai parenti, e in particolare della figlia, sono iniziate le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Nella zona sono al lavoro anche due squadre con unità cinofile. In mattinata è previsto anche

l'utilizzo di un elicottero dei vigili del Fuoco.