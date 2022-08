Devasta il supermercato, sottoposto al Tso muore di infarto: aveva 60 anni

Un'altra tristissima storia umana che si chiude. Q.S. era una brava persona, non aveva 60 anni quando l'altro ieri è deceduto all'ospedale di Pescara dove era ricoverato per un tso, trattamento sanitario obbligatorio. Da anni soffriva di un disagio psichico e di recente aveva messo a soqquadro il Conad di Fontenuova (Penne) e l'ufficio postale. Seguito dal servizio sanitario, è stato sottoposto a Tso.

Trasferito al Santo Spirito dove è stato ricoverato, è morto per complicazioni cardiache. In molti lo ricordano per la sua mitezza, offuscata dai problemi degli ultimi anni. «Era stato aiutato da molti e dalle autorità, non è vero che era rimasto solo» commenta Lina Fornarola. Aveva lavorato per anni come cameriere a Roseto degli Abruzzi. Poi era stato assunto dalle Poste a Budrio, in provincia di Bologna. Ma col tempo la sua situazione psicologica è diventata sempre più difficile fino al ritorno a Penne e la necessità di curarsi. Gli volevano bene in molti.