Datore di lavoro offre soldi alla dipendente di cui è innamorato: accusato di stalking

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se tu eri un’altra con me facevi la signora, però dovevi essere più sincera, mi dicevi io vengo qua, faccio l’amore con te perché mi servono i soldi». Un datore di lavoro di Teramo, 70enne, si sarebbe invaghito di una sua dipendente fino al punto da perseguitarla, tempestandola di telefonate e messaggi da contenuti oscillanti tra i complimenti, le minacce, le proposte di carattere sessuale e le recriminazione per il fatto di non essere più gradito.L’anziano ieri è stato rinviato a giudizio per stalking dal gup Roberto Veneziano, mentre la donna si è costituita parte civile. Secondo l’accusa, ovunque la sorprendeva, cercava in tutti i modi di parlarle, insistendo nell’offrirle denaro e pregandola di farsi viva. Si sarebbe anche presentato a casa della donna, molto più giovane di lui, citofonando con insistenza. In alcune occasioni è riuscito a parlare con i suoi familiari, insinuando che il suo fidanzato fosse un drogato e che la teneva segregata. A febbraio il processo.