Licenziato per il caro bollette rapina l'ex datore di lavoro: denunciato

Torna sul luogo del suo ex lavoro, minaccia il titolare, gli sottrae il cellulare è si allontana: denunciato uno straniero. Il fatto è successo a Cellino Attanasio. Stando a quanto si apprende, il proprietario di un’azienda che produce e commercializza carni, a causa del caro bollette, è stato costretto a mandare a casa alcuni dipendenti. Ma, uno di loro non l’ha presa bene, spesso andava sul posto per parlare con il suo vecchio capo per convincerlo a ridargli il posto.

Ieri le cose sono degenerate: tra i due uomini si sono alzati i toni e lo straniero al culmine della lite ha preso il cellulare del suo ex datore di lavoro ed è tornato a casa. Lui ha chiamato i carabinieri e esposto regolare denuncia. Arrestato anche un uomo in quanto condannato definitivamente anni 11 e mesi 10 di reclusione per vari episodi connessi a reati di droga.