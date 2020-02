Cucina Abruzzo, il meeting degli chef dedicato alla Transumanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pochi giorni ancora alla sesta edizione di Meet in Cucina Abruzzo, il congresso dei cuochi abruzzesi, che si terrà il prossimo lunedì 10 febbraio dalle 9,30 alle 18,30 nel Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti. Chiuso il 2019 con le edizioni abruzzesi e marchigiane, ognuna delle quali ha richiamato mediamente circa 600 operatori regionali e da oltre diverse regioni limitrofe e giornalisti delle primarie testate nazionali - Meet in Cucina, mantiene salda la sua impostazione formativa e informativa e si focalizza sulla valorizzazione dei territori interessati, attraverso le sue eccellenze agroalimentari e le interpretazioni che ne fanno in cucina alcuni dei migliori cuochi locali. Insomma un importante momento di incontro e di confronto delleconoscenze e delle esperienze, di approfondimento e di crescita per tutti gli operatori.Dopo essere stata dichiarata dall'Unesco Patrimonio Immateriale dell'Umanità, la transumanza, che per secoli ha mosso mandrie, pastori, economie e cuori dall' Abruzzo in Puglia, non poteva non essere il focus della sesta edizione di Meet in Cucina Abruzzo; un lungo cammino che porta con sé il cambiamento, l'evoluzione umana eculturale di terre una volta aride e difficili da vivere; un moto stagionale che segnava il tempo delle famiglie, dei pastori nomadi e delle mogli che restavano per occuparsi della gestione della casa e dei campi.