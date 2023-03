Morto dissanguato scavalcando un cancello: Michele Guzzo aveva 28 anni

Michele Guzzo era uno chef, lavorava a Forlì per la GpStudios, una società di consulenza e formazione attiva nel mondo del turismo e della ristorazione. Viveva a Parma con il padre - con cui condivideva, tra le altre cose, la passione per il calcio e per il Milan, e il cane Artù. All'Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana con sede a Colorno, Guzzo si era diplomato nel 2018 come uno dei migliori del suo corso e, dopo quello base e quello superiore di cucina aveva portato a termine, nel 2021 il corso per diventare manager. Come chef, il 28enne aveva cucinato in locali di spicco come "Parma Rotta", lo stellato bolognese "I Portici" e "Dal Pescatore" di Canneto sull'Oglio, nel Mantovano, ristorante pluristellato, prima di lavorare nella società di consulenza forlivese.