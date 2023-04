Bambino travolto dal cancello sotto gli occhi del padre: gravissimo

Un bambino di 12, oggi pomeriggio, è rimasto schiacciato davanti al padre da un cancello in ferro della sua abitazione a Sant’Egidio alla Vibrata. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il bimbo, di origine albanese, stando a quanto si apprende stava giocando in quell’area mentre il padre stava facendo dei lavori di ristrutturazione all’esterno della casa. E, per cause ancora in fase di accertamenti, il cancello davanti casa, alto circa sette metri, tutto in lega di metallo, quindi molto pesante, si è scarrellato ed è caduto addosso al ragazzino che non è riuscito a reggere il peso della struttura, schiacciandolo. Il primo a prestare il soccorso è stato proprio il padre, allertato dal boato del ferro contro il cemento. Ma l’uomo da solo non riusciva a spostare la cancellata ed è stato aiutato dai vicini.