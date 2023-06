Venerdì 2 Giugno 2023, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:56

Un forte trauma cranico e il ricovero in prognosi riservata all'ospedale Bambino Gesù a Roma per un bambino di otto anni di Nettuno travolto da un cancello. E la paura è stata tanta. Nel primo pomeriggio di ieri si è infatti sfiorata la tragedia in un parcheggio privato di via Gorizia nella zona del centro cittadino dove il piccolo è stato travolto dal pesante cancello scorrevole di un parcheggio che gli ha procurato ferite alla testa e al volto, tanto da richiedere il trasferimento all'ospedale Bambino Gesù. È accaduto poco dopo le 14. Il bambino era in macchina con la zia. Arrivati davanti al passo carrabile del parcheggio il piccolo è sceso dall'auto per aprire il cancello scorrevole della lunghezza di quasi cinque metri. Il problema è che il cancello si teneva solo su una guida precaria: quando il ragazzino lo ha aperto, lo ha trascinato arrivando a superare la guida che non aveva il sistema di sicurezza per bloccarlo. A quel punto il cancello gli è caduto addosso. La zia, che era rimasta in macchina, ha assistito alla scena e non ha avuto il tempo di intervenire.

«Da quello che abbiamo potuto capire - spiega una signora che abita vicino e che ha prestato i primi soccorsi - il bambino ha cercato di tenere il cancello con le mani, ma non ce l'ha fatta ed è stato travolto. Ha chiesto aiuto e quando siamo intervenuti aveva il volto coperto di sangue; fortunatamente non ha perso conoscenza». Immediato è scattato l'allarme. Sono subito intervenuti in aiuto alcuni residenti che insieme alla zia hanno alzato il cancello e liberato il bambino che perdeva sangue dalla testa e dal naso.

È stato quindi chiesto l'intervento del servizio 118. Considerato che l'ambulanza tardava ad intervenire, la mamma del piccolo, sopraggiunta sul posto dopo pochi minuti, e la zia hanno deciso di portare con la propria auto il bambino al pronto soccorso degli Ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno dove i medici lo hanno medicato. Per maggiore sicurezza i sanitari hanno deciso il trasferimento all'ospedale romano Bambino Gesù. In via Gorizia sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Nettuno che indagano sull'episodio. Parte del parcheggio è stata posta sotto sequestro.