Covid, ricoverato per problemi respiratori: morto il geometra Giuseppe Macera Mascitelli

Il coronavirus ha fatto anche un’altra vittima ad Avezzano, un noto geometra avezzanese di 71 anni, Giuseppe Macera Mascitelli che aveva contratto il Covid-19 e da qualche giorno era ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per problemi respiratori. L'altro ieri mattina è stato comunicato alla famiglia l’improvviso decesso.

Per circa 40 anni è stato responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Sante Marie, paese che ancora lo ricorda per la sua grande professionalità. Lascia la moglie Elena e i figli Sara e Pierpaolo, anch’egli geometra al comune di Avezzano, posto in quarantena.

