Altri quattro morti e 12 nuovi casi di contagio da Coronavirus ieri in provincia di Chieti. Lutti a Chieti per la scomparsa di Franco Sciocchetti,ex dipendente comunale 69 anni, e Antonio Di Bernardo, di 83, poi a Guardiagrele per Giuseppe Iacovella, 75 anni, infine a Palena per Gabriele Celio, 66 anni. Il report della protezione civile regionale dà poi conto degli 80 positivi ricoverati negli ospedali in terapia non intensiva e 15 in quella intensiva. La provincia di Chieti ha ora nel complesso 310 casi di persone infette dal Covid – 19. Non passa inosservata poi la quindicesima vittima in Frentania a causa del Coronavirus, di cui 7 infettati durante il ricovero all’ospedale di Lanciano che finora ha portato a sanificare 4 reparti. L’ultimo, appunto, Celio ricoverato alla rianimazione di Chieti. Domani alla benedizione in cimitero ci sarà il sindaco Claudio D’Emilio con indosso la fascia Tricolore. «Per me – dice D’Emilio - è come morto in guerra”. Celio lavorava come collaboratore a Lama dei Peligni, nella stessa scuola dove lavorava Anna Lucia Paterna, 61 anni, di Torricella Peligna, pure deceduta per Covid il 22 marzo. In questa emergenza Coronavirus è Lanciano a portare il fardello peggiore con 4 decessi e 34 contagiati. Ieri il sindaco Mario Pupillo ha annunciato «Oggi 4 nuovi casi. Non dobbiamo allentare il distanziamento sociale – ha precisato Pupillo. Non siamo ancora nella discesa del contagio. Molti in quarantena stanno bene. Purtroppo ci segnalano molte uscite, anche sull’ex tracciato ferroviario. Il rispetto delle norme è la vera medicina contro il virus. La polizia Municipale sta intensificando i controlli».