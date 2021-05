Covid, si svuotano ancora gli ospedali. Sospetto-varianti, Celano resta in zona rossa

PESCARA - Sono 89 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.397 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,62% dei campioni.

Si registrano 3 decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.450. Scendono ancora i ricoveri, che passano dai 270 di ieri ai 255 di oggi.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 91 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 16, di cui 6 in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. I tre decessi, uno dei quali relativo ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl competente, riguardano persone di età compresa tra 56 e 98 anni: una in provincia di Chieti e due in provincia dell'Aquila.

Gli attualmente positivi sono 7010 (-249): 235 pazienti (-11) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 20 (-4, nessun nuovo ricovero) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 6.755 (-234) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 63.427 (+334).

Del totale dei casi positivi, 18.261 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+31), 18.912 in provincia di Chieti (+28), 17.965 in provincia di Pescara (+21), 17.003 in provincia di Teramo (+10), 561 fuori regione (-1) e 185 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

A Pescara si è tenuta l'Unità di crisi regionale: Celano resta in zona rossa per una settimana (sospetta presenza di varianti), mentre la zona rossa di Sant'Egidio alla Vibrata potrebbe essere revocata anzitempo (prima di metà della prossima settimana).

