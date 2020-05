© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di nuovo un morto a causa del Covid-19 in provincia di Teramo: una 79enne di Alba Adriatica. Tornano anche i positivi: oggi uno e ieri due. Dall’inizio della pandemia hanno perso la vita 73 persone. Restano 13 i pazienti ricoverati nei vari nosocomi della provincia. Di questi: 2 sono in terapia intensiva e 98 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In totale sono ancora 648 i positivi al virus.Alba Adriatica piange la prima vittima per coronavirus. Ieri pomeriggio, al Covid ospital di Atri, dove era ricoverata, è morta la donna di 79 anni, alle prese già con delle patologie pregresse. A darne comunicazione, sul proprio profilo social, è stato il sindaco Antonietta Casciotti, informata dai familiari. «Cari amici ed amiche, - scrive Casciotti - comunico di aver appreso dalla famiglia che la nostra concittadina, di anni 79, ricoverata presso il Presidio Ospedaliero di Atri è purtroppo venuta a mancare, il suo fisico, messo a dura prova da patologie pregresse, non è riuscito a sconfiggere il virus. Lascia affetti che non hanno potuto sostenerla, abbracciarla, accarezzarla; in questa triste vicenda, unico sollievo, le cure amorevoli degli operatori sanitari, che ringrazio per la professionale ed eroica missione e che di tutto hanno fatto per ricongiungerla alla Comunità» conclude.