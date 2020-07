Abruzzo, ombrelloni gratis ai sanitari-eroi del Covid-19

Dalla corsia alla spiaggia: ombrellone gratis agli eroi del Covid-19. Succede in Abruzzo. La bella iniziatica e un segno di riconoscenza e gratitudine per i sanitari - medici, infermieri e operatori socio sanitari - del coronavirus. Lo slogan “avete salvato le vite, i balneatori italiani vi ospitano in segno di gratitudine”, il sindacato italiano balneatori (Confcommercio) e l'assessorato alla Sanità d'Abruzzo offrono vaucher gratuiti agli operatori sanitari negli stabilimenti della costa adriatica per una settimana dal primo d'agosto per un mese. «Una premialità per i lavoratori», l'ha definita l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì, «non ci siamo voluti dimenticare di loro», ha rimarcato il presidente del Sib Abruzzo Riccardo Padovano.

Da Pineto a San Vito Chietino, da Ortona a Montesilvano sono decine gli stabilimenti che hanno aderito all'iniziativa, nel pieno rispetto delle norme anticovid regionali. Il protocollo d'intesa è stato realizzato tra struttura pubblica e sigle sindacali ed è aperto anche ai lavoratori sanitari delle altre regioni.

