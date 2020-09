Coronavirus, ordinanza della Regione: tamponi immediati e prioritari per le scuole

L’AQUILA - Tamponi immediati e prioritari in caso di soggetti sintomatici all’interno di una classe. Lo stabilisce un’ordinanza, la numero 89, firmata dal governatore Marco Marsilio. Il provvedimento dispone, in caso di riscontro di soggetti sintomatici, “l’esecuzione immediata di tamponi agli stessi e ai contatti stretti - laddove ritenuto necessario - secondo le modalità previste dalle circolari ministeriali”. Ai tamponi, poi, andrà attribuito, nell’esecuzione e nella refutazione, un codice di priorità “rosso”, “al fine di consentire la tempestiva e regolare ripresa delle attività scolastiche”. Disposizioni, dice infine l’ordinanza, che integrano le disposizioni già contenute nel documento tecnico che stabilisce le procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti”. © RIPRODUZIONE RISERVATA